Episódio entre Sofia Arruda e filho enternece fãs

Sofia Arruda e o filho, Xavier, conquistaram (novamente) os seguidores nas redes sociais, com um momento ternurento. A atriz de 30 anos está completamente rendida ao filho. Deu à luz no dia 21 de julho e, desde essa altura, Xavier tem sido o protagonista de maioria das suas publicações nas redes sociais. Este domingo não foi exceção e Sofia Arruda partilhou uma fotografia do bebé, na qual este se encontra a dormir no colo da mãe. “Contigo é pele com pele sempre”, lê-se na descrição. View this post on Instagram Contigo é pele com pele sempre ❤ Bom domingo em […]