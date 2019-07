Erro ortográfico em novela da TVI exposto por telespectadores

NTV Hoje às 15:30, atualizado às 15:45 Facebook

A novela da TVI "Amar Depois de Amar" voltou a ser destacada na Internet, devido a um erro ortográfico detetado por parte dos telespetadores. Depois da falha técnica com uma cena protagonizada por Pedro Lima, um momento que envolve a atriz Fernanda Serrano tornou-se viral nas redes sociais. No episódio transmitido quinta-feira, é possível ver uma troca de mensagens entre a personagem Laura, interpretada pela atriz, e outra pessoa. No entanto, uma palavra foi escrita com "ç" em vez de "s". "Amar depois de errar" foi um dos comentários feitos no Twitter. [...]