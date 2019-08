Está quase a nascer. Jornalista Ana Sofia Custódio faz “baby shower”

NTV Hoje às 16:00, atualizado às 16:19 Facebook

A pivot da TVI está a poucas semanas de ser mãe pela primeira vez e organizou um “baby shower”, ao qual não faltaram as amigas e a família. Está quase a nascer o primeiro filho de Ana Sofia Custódio e a jornalista do quarto canal não quis deixar de reunir a família e os amigos num “baby shower” que, confessa, esteve por momentos para não acontecer. “Dia feliz… nas vésperas do bebé nascer. Decidi não fazer nenhum babyshower, depois fiquei na dúvida e, à última hora, acabei por organizar um. E ainda bem. Foi sobretudo um belo encontro de amigas”, […]