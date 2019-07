Está quase a nascer. Sofia Arruda conta os dias para dar à luz

NTV Hoje às 13:40, atualizado às 13:56 Facebook

A atriz está com 39 semanas de gestação e anda ansiosa com o nascimento do bebé. A data prevista para dar à luz é já para a semana. Sofia Arruda anda nas nuvens. A atriz está prestes a ser mãe, está nas 39 semanas de gestação e, pelas suas contas, o primeiro filho pode nascer já na próxima semana. “Supostamente de hoje a uma semana já tenho o meu bebé nos braços! Será?!”, escreveu a intérprete no perfil de Instagram. À espera de um menino, a gravidez é fruto da relação com o fisioterapeuta David Amaro. Entretanto, e com o […]