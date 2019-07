“Estás linda”. Até Cristina Ferreira se rendeu ao novo penteado de Rita Pereira

NTV Hoje às 10:00, atualizado às 10:24 Facebook

Rita Pereira surpreendeu tudo e todos este domingo, ao apresentar um novo visual: do penteado liso, a atriz passou para uns caracóis que estão a ser alvo de elogios na Internet. Até Cristina Ferreira deu os parabéns. Surpresa. A gala deste domingo do programa da TVI “A Tua Cara Não me É Estranha” ficou marcada pelo novo visual da jurada do programa Rita Pereira, que trocou os habituais cabelos lisos por um penteado encaracolado. Os seguidores no perfil de Instagram aprovaram de imediato: “linda”, “fica-te tão bem” ou “que belos caracóis” servem a título de exemplo. Até Cristina Ferreira, que […]