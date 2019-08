Este é um dos pedidos invulgares de Mick Jagger em qualquer hotel

NTV Hoje às 13:15, atualizado às 13:42 Facebook

Cada vez que está instalado num hotel, Mick Jagger tem de ter um colchão novo todas as noites. No entanto, os pedidos excêntricos do cantor dos Rolling Stones não se ficam por aqui… O intérprete, de 76 anos, é vocalista de um dos grupos mais mediáticos da indústria musical, por isso, as suas exigências sempre que está numa unidade hoteleira são dignas de uma “superstar”. De acordo com a informação avançada pelo jornal britânico “Daily Mail”, Mick Jagger tem de ter um colchão novo todas as noites. Contudo, o cantor faz questão que o plástico não seja retirado e que […]