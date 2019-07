"Este menino é um tesouro". Maria João Abreu elogia João Paulo Rodrigues

NTV Hoje às 13:50, atualizado às 14:00 Facebook

Maria João Abreu elogiou publicamente João Paulo Rodrigues, o colega com quem contracena na série da SIC "Golpe de Sorte". João Paulo Rodrigues está a estrear-se como ator, aos 40 anos, na nova aposta do canal, em que interpreta Tino. Por isso, não há nada melhor do que ser elogiado por uma das atrizes mais reconhecidas em Portugal, Maria João Abreu. A atriz, que dá vida a Céu, a protagonista de "Golpe de Sorte", publicou, no perfil de Instagram, um momento de afeto com o também humorista e deixou-lhe uma mensagem elogiosa. "Meu Tino! Este menino é um tesouro!" escreveu. [...]