Estrela do You Tube pede desculpa por piadas sobre pedofilia

O youtuber Shane Dawson publicou um vídeo a pedir desculpas pelos seus comentários "repulsivos" sobre pedofilia, de 2012. O vlogger americano tem mais de 11 milhões de seguidores

A estrela do You Tube Shane Dawson enfrentou uma onda de criticas nas redes sociais devido a uma brincadeira sobre a "justificação da pedofilia" e após ter feito uma piada sobre uma pesquisa sobre "bebé nu" no Google, num episódio do seu programa "Shane And Friends", em 2012.

Agora, Shane publicou um vídeo a pedir desculpas, que rapidamente se tornou no vídeo de topo das tendências do YouTube, com mais de três milhões de visualizações.

"Não posso acreditar que estou a fazer este vídeo, não posso acreditar que isto está a acontecer", diz Shane no início do vídeo "Regarding the rumours about me today".

O youtuber de 29 anos acrescentou que todas as suas piadas feitas no vídeo foram retiradas de contexto e negou que tivesse feito verdadeiramente a pesquisa, afirmando que foi apenas uma piada. Os seus comentários provocaram uma forte reação nas redes sociais, chamando-os de "repulsivas".

"A pedofilia não é uma piada. Ouvir alguém falar sobre isso tão casualmente deixa-me doente do estômago", escreveu @yoyolandaluna.

"Algumas das coisas que ele disse são desagradáveis e definitivamente passou da linha", comentou @bethfletcher00.

O youtuber também admitiu que no passado fez piadas racialmente insensíveis e homofóbicas e, por não estar orgulhoso de si mesmo, mudou como pessoa e como criador de conteúdos.

"Eu cresci e mudei o meu conteúdo. Em vez de me criticarem, deviam de me usar como um exemplo de um criador que pode mudar como pessoa e o seu conteúdo. Estou orgulhoso de quem sou hoje".