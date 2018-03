Estrela porno abandonou carreira devido ao Estado Islâmico

Hoje às 18:50 Facebook

A antiga estrela pornográfica Mia Khalifa revelou, em entrevista ao ciclista Lance Armstrong, que abandonou a indústria, depois de ter recebido ameaças de morte por parte dos extremistas do Estado Islâmico.

No podcast do ciclista caído em desgraça devido a um escândalo de doping, que lhe retirou a vitória em sete voltas a França, a libanesa Mia Khalifa contou que entrou para a indústria pornográfica com 21 anos. "Olhando para trás, não sei em que estava a pensar.... Tinha 21 e era burra".

No entanto, a carreira foi curta - apenas três meses, mas bastou para atingir fama mundial na indústria dos filmes para adultos. Tudo chegou ao fim quando a atriz, que chegou a usar hijab em algumas cenas de sexo explícito, começou a receber ameaças de morte por parte do extremistas do Estado Islâmico.

Abandonou a carreira de imediato, mas a imagem de estrela pornográfica manteve-se e custa a apagar. "Assim que ganhei popularidade, decidi que tinha de sair... isto nem sequer era o que estava a tentar fazer. Só quis divertir-me um bocado e tomar uma atitude rebelde", explicou. Armstrong e Khalifa garantem que há um facto que os une: erros do passado que os perseguem até aos dias de hoje.