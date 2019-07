Eunice Muñoz faz 91 anos. A mensagem emocionada de Diogo Infante

NTV Hoje às 10:21, atualizado às 10:31 Facebook

A atriz completa esta terça-feira 91 anos e Diogo Infante decidiu homenageá-la publicamente. Veja as palavras do ator. Parabéns. Esta terça-feira é um dia especial para uma das atrizes de referência dos portugueses: Eunice Muñoz completa 91 anos, o que levou Diogo Infante a declarar-se nas redes sociais. View this post on Instagram Hoje a minha atriz favorita do mundo inteiro faz anos! Aqui numa das experiências mais marcantes da minha vida profissional (Ano do Pensamento Mágico. TNDMII) onde pude trabalhar tão de perto com ela e assistir ao seu brutal talento em ação. A generosidade, a intuição, o sentir, […]