Ex-baterista dos Guns N’Roses está hospitalizado após ter-se esfaqueado

O ex-baterista dos Guns N’Roses, Steven Adler, teve de ser hospitalizado, esta quinta-feira, após ter-se esfaqueado no estômago. Steven Adler foi transportado de urgência para o hospital após se ter esfaqueado na zona do estômago. O artista, de 54 anos, foi encontrado ferido em casa por alguém que acabou por ligar para o 911 (112, em Portugal), por volta das 18H30. O site norte-americano TMZ avança que Steven Adler foi levado para a unidade hospitalar sem lesões que ameaçassem a sua vida e que não existem mais suspeitos além do ex-membro da mediática banda. TEXTO: Lara Miguel