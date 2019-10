Ex-estrela da Disney premiada como realizadora de filme porno

Hoje às 20:56 Facebook

Depois de se ter tornado famosa na série da Disney "Shake it up", ao lado de Zendaya, Bella Thorne dá nas vistas agora em histórias para adultos. Em breve, a jovem atriz será distinguida pela realização do seu primeiro filme pornográfico, "Her & Him".

A organização dos Prémios Pornhub anunciou que Bella Thorne, de 21 anos, irá receber o Vision Award, na segunda edição da iniciativa que acontecerá, a 11 de outubro, em Los Angeles. A história de "Her & Him", por ela dirigida, é baseada num homem que descobre uma mensagem surpresa no telemóvel da namorada, acabando num encontro sexual, e é descrita como sendo ao estilo de "Romeu e Julieta".

"Romper o tabu do que se classifica como belo sempre foi uma visão minha e alegra-me muito ver que isto foi reconhecido pelo que realmente é... Uma bela arte visionária", assumiu a laureada realizadora através de comunicado.

Bella Thorne estreou-se na indústria pornográfica em agosto, quando o filme estreou. É oferta premium do site Pornhub e foi exibido no último Festival de Cinema de Oldenburg, onde a recente realizadora se fez acompanhar pelo novo amor, Benjamin Mascolo.