Ex-marido impede Gwen Stefani de casar-se novamente

Gavin Rossdale, ex-marido de Gwen Stefani, recusa-se a assinar o documento que permite a anulação do casamento religioso. A cantora, de 49 anos, está numa relação com Blake Shelton, de 43 anos, com quem pretende trocar alianças, de acordo com a imprensa internacional. No entanto, o ex-marido está a impedir o procedimento. “Gavin Rossdale não vai fingir que não era casado só porque isso facilita a vida de Gwen. Ele acha que é errado e estúpido. Ele não vai deixar a Gwen varrer o seu casamento para debaixo do tapete”, afirmou uma fonte. “O pior pesadelo da Gwen está a […]