Ex-mulher de Tony Carreira assina o divórcio

Fernanda Antunes assinou o divórcio com Tony Carreira um dia depois de o cantor ter confirmado, numa entrevista com Cristina Ferreira, estar numa nova relação amorosa. O ex-casal estava separado há cinco anos, no entanto o cantor e a empresária apenas oficializaram o fim do casamento de mais de 30 anos no dia 26 de julho, segundo avançou a revista “VIP”. Numa relação há mais de um ano com a assistente de bordo Ângela Rocha Tony Carreira garantiu, na entrevista que concedeu n’”O Programa da Cristina”, que mantém-se próximo da ex-mulher e mãe dos três filhos: Sara, David e Mickael […]