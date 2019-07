Fã emocionada faz pedido a Manuel Luís Goucha

NTV Hoje às 15:30, atualizado às 15:58 Facebook

Manuel Luís Goucha prometeu, em direto no programa “Você na TV!” (TVI), concretizar o sonho que uma fã tem de o conhecer. No formato das manhãs da estação de Queluz de Baixo, uma fã revelou-se bastante emocionada, esta quinta-feira, no momento em que esteve à conversa com Manuel Luís Goucha e fez-lhe um pedido. “Gostava muito de poder falar com o senhor”, disse a mulher em tom de choro. “Gostava muito de o conhecer e era a melhor prenda de aniversário que podia ter”, sublinhou de seguida. O apresentador propôs a possibilidade de a telespetadora vir ao programa porém a […]