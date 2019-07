Fadista Ana Moura chora a morte de companheiro de estrada

NTV Hoje às 16:10, atualizado às 16:31 Facebook

Twitter

Partilhar

A fadista está inconsolável com a partida de um técnico de luzes que há muito a acompanhava. “Sabia e pressentia como uma profecia sempre o eu gostava ou sentia”, escreveu nas redes sociais. Ana Moura está de luto com a morte do seu técnico de som, Johan. “Ultimamente tenho perdido muita gente que faz parte do puzzle que constrói o meu coração e dou por mim a querer usufruir de tudo como se fosse a última vez”, começou por referir no perfil de Instagram. “Gostava que as pessoas que seguem a minha história soubessem da existência do Johan, que está […]