Fadista Camané foi pai pela primeira vez

Camané foi pai pela primeira vez. A namorada do fadista, Mariana Maurício, deu à luz no passado sábado, dia 3 de agosto. Primeira experiência na paternidade. Camané foi pai pela primeira vez de António, no passado sábado, e o parto correu da melhor maneira. View this post on Instagram Assim foram os três concertos deste fim-de-semana ( Cinfães, Vale do Lobo e V N Cerveira ) A post shared by Camané (@camane.oficial) on Jul 21, 2019 at 10:23am PDT O bebé e a mãe estão bem e o músico está radiante com esta primeira experiência, aos 51 anos. “Está muito […]