Fake Blogger: Goza com famosos e já é uma celebridade

Margarida Fonseca Hoje às 14:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Já em pequena era "um pouco palhacita". "Fazia partidas, cantava, tocava guitarra, fazia danças e coreografias." Diz que teve uma "infância feliz". Andou numa escola só de raparigas "até aos 14 anos". Era um grupo de amigas. E ela era "uma das impulsionadoras da parvoíce".

Chama-se Sofia Ramada Curto, tem 40 anos, é realizadora na SIC e vive, há pouco mais de um ano, uma "aventura divertida". A página no Instagram "Fake blogger", que produz com a ajuda da mulher Inês, produtora da TVI, já tem 145 mil seguidores. Podia ter mais se não tivesse sido "hackeada" ainda no início, quando chegou, rapidamente, aos 100 mil seguidores.

"Recebi um e-mail, supostamente do Instagram, a dizer: "vamos atribuir-lhe o certificado (o certinho azul depois do nome). Carregue neste link para ativar"! E eu, mesmo patega, carreguei! E puff, desapareceu a conta", lembra. Recuperou-a. Sem posts e sem dez mil fãs. "É só uma página de uma rede social. Se tivesse de começar tudo outra vez, começava. Se fosse saúde é que tinha de me preocupar."