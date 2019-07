Falha técnica em novela da TVI exposta por telespetadores

NTV Hoje às 16:15, atualizado às 16:33 Facebook

Uma falha técnica na novela da TVI “Amar Depois de Amar” tornou-se alvo de gozo, na Internet, por parte dos telespetadores. A cena envolve o ator Pedro Lima, na qual a personagem que interpreta aparece deitada numa cama de hospital, uma vez que no enredo encontra-se em coma. Apesar do realismo que a produção tentou transparecer, houve um pormenor que chamou a atenção dos telespetadores, no episódio emitido a 28 de junho. Um tubo, com o objetivo de auxiliar a respiração, estava na boca do ator, porém não estava ligado a nenhum aparelho. “Na TVI existe um sistema inovador de […]