Falso alarme na gravidez. Sofia Arruda volta a casa após ida ao hospital

Sofia Arruda esteve no hospital, esta segunda-feira, para perceber se o bebé estava pronto a nascer, devido a contrações fortes. Mas ainda não foi desta. Grávida de 39 semanas e dois dias, a atriz começou a semana com a possibilidade de ficar já no hospital para o nascimento do primeiro filho. No entanto, Sofia Arruda anunciou, nas redes sociais, que voltou para casa. “Voltámos para casa! Contudo, não significa que não possa nascer amanhã. Ou na semana que vem… ou na outra”, começou por dizer nos InstaStories. A atriz esclareceu que, até ao momento, está tudo normal com o bebé […]