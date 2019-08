Falta de combustível? Pimpinha Jardim agarra-se à bicicleta e não quer outra coisa

NTV Hoje às 16:15, atualizado às 16:48 Facebook

Pimpinha Jardim enfrentou a greve dos motoristas de matérias perigosas e a falta de combustível com uma solução prática, que a faz perder calorias: andar para todo o lado de bicicleta. A filha da “socialite” Cinha Jardim arranjou uma maneira fácil de resolver o problema do combustível. Agora, para ir às compras e cumprir as tarefas do seu dia-a-dia, a repórter da TVI comprou uma bicicleta. “De volta ao bairro depois de umas belas férias!” começou por escrever Pimpinha Jardim no perfil de Instagram. View this post on Instagram De volta ao bairro depois de umas belas férias! A partir […]