Família de ex-portista Casemiro vive pesadelo em Madrid 

Sara Oliveira Hoje às 17:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Enquanto o futebolista Casemiro se encontrava em jogo, no dérbi Atlético Madrid- Real Madrid, no sábado à tarde, a sua moradia em La Moraleja era assaltada. A mulher e a filha do jogador estavam em casa.

A imprensa espanhola avança que Casemiro, que já representou o F. C. Porto, foi informado do ocorrido após a partida, que terminou empatada, e correu para junto da mulher, Anna Mariana e da filha, Sara, que estiveram frente a frente com os assaltantes.

O que aconteceu ao craque do Real Madrid Casemiro não é novidade em Espanha, onde as famílias dos futebolistas estão a ser vítimas de uma vaga de saltos cujo modo de atuação é sempre semelhante, ou seja, os ladrões aproveitam a ausência dos craques para concretizarem a invasão das propriedades.

A todos os lesados, o que mais preocupa não são as perdas materiais, mas sim o facto de os assaltantes não se preocuparem por estarem outros familiares em casa, como as mulheres e os filhos.

A urbanização La Moraleja é, a par de La Finca, um dos locais mais procurados pelos futebolistas. Tem câmaras por todo o lado e seguranças, mas parece não ser suficiente para travar os meliantes.

As imagens que os jogadores e as companheiras partilham nas redes sociais exibem as salas e mostram pormenores das suas residências, além de as localizar, o que parece atrair quem anda atrás do golpe. Além disso, é fácil saber quando os donos estão fora, principalmente em dias de jogos, que é quando, por norma, atuam.

Zidane, Benzema, Isco, Morata, Funes Mori, Arthur, Jordi Alba, Garay, Kevin-Prince Boateng, Joaquín, Gabriel Paulista e Kondogbia foram já alguns dos protagonistas do futebol que passaram por semelhante experiência traumática.

Por cá, o treinador Domingos Paciência passou pelo pesadelo quando, em 2009, a mulher e os três filhos foram trancados num quarto da casa que tinham na Agudela, Matosinhos, por um gang que roubou objetos em ouro e prata e ainda, um Mercedes.