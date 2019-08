Família de Núria Madruga comove fãs ao cantar os parabéns

NTV Hoje às 22:00, atualizado às 22:26 Facebook

Núria Madruga assinalou publicamente o seu 38.º aniversário com um vídeo da sua família a cantar-lhe os parabéns numa viagem de carro muito divertida. A atriz fez questão de partilhar, esta quarta-feira, com os seguidores, no seu perfil da rede social Instagram, um dos momentos altos desta data tão especial: a música dos parabéns cantada pela família. Nas imagens, partilhadas no InstaStories, pode ver-se o marido, Vasco, e os filhos, Sebastião, Salvador e Salvador, a fazerem uma grande festa dentro de uma viatura em movimento. Os fãs ficaram comovidos com este momento familiar e aplaudiram o casal e os filhos […]