Famosos aderem a aplicação que faz envelhecer

O novo filtro que envelhece as pessoas tornou-se viral, nas redes sociais, e vários famosos aderiram à brincadeira. No passado fim de semana, vários internautas aderiram ao novo desafio viral. Os famosos não foram exceção e mostraram aos fãs como é que o seu rosto vai ficar daqui a uns 40 ou 50 anos. Trata-se de uma aplicação intitulada FaceApp que mostra qual será o aspeto das pessoas quando envelhecerem. As figuras públicas portuguesas já aderiram. Rui Unas, Rita Ferro Rodrigues, Marco Costa e a equipa da Rádio Comercial foram alguns dos que publicaram o resultado final no Instagram. View […]