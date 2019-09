Famosos de luto pela morte do cabeleireiro português Eduardo Beauté

NTV Hoje às 10:45, atualizado às 10:51 Facebook

Vários famosos reagiram, nas redes sociais, à morte de Eduardo Beauté. O corpo do cabeleireiro português foi encontrado em casa, no sábado, porém ainda não são conhecidas as causas da morte. Após Luís Borges anunciar, no Instagram, a morte do ex-marido, Eduardo Beauté, vários famosos despediram-se do “hairstylist”, como gostava de ser chamado, com uma homenagem. É o caso de Flávio Furtado que, numa fotografia a preto e branco, lamentou a morte do cabeleireiro. “Até um dia… Descansa, finalmente, em paz”, escreveu o apresentador na descrição da publicação. View this post on Instagram Até um dia… descansa, finalmente, em paz. […]