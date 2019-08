Famosos em choque com tragédia na Amazónia

NTV Hoje às 19:30, atualizado às 19:45 Facebook

José Fidalgo e Rui Maria Pêgo são apenas dois de muitos famosos que invadiram as redes sociais para alertar para a tragédia da Amazónia, que está a ser consumida pelas chamas. O fogo não tem poupado a Natureza, a população e os animais. Estado de alerta no “pulmão” da Terra, responsável por 20 por cento do nosso oxigénio. A Amazónia está a arder há 16 dias consecutivos e o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, acusa as Organizações Não Governamentais (ONGS) e os governadores de “não mexerem uma palha”. Em Portugal, centenas de cidadãos anónimos têm chamado a atenção para a […]