Famosos em festa da sardinha… com assinatura

Vários famosos reuniram-se no evento “Sardinha 2019 By Bordallo Pinheiro” e fizeram a festa. A coleção Sardinha by Bordallo Pinheiro é o resultado da colaboração entre a Fábrica de Faianças das Caldas da Rainha, fundada em 1884 por Raphael Bordallo Pinheiro, a EGEAC – Empresa de Gestão e Animação Cultural de Lisboa, e a Câmara Municipal de Lisboa. Os famosos não resistiram às pinturas e trocaram impressões sobre o “sardinhismo” num evento muito animado. Pode ver toda a coleção de sardinhas em pt.bordallopinheiro.com TEXTO: NTV