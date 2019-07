Famosos invadem NOS Alive

NTV Hoje às 12:15, atualizado às 12:27 Facebook

Os espetáculos no Passeio Marítimo de Algés começaram esta quinta-feira e as caras conhecidas não quiseram faltar ao NOS Alive. Uma verdadeira invasão. Dezenas de famosos ocuparam a tenda VIP do NOS Alive, no Passeio Marítimo de Algés. Os espetáculos ao vivo começaram com os britânicos The Cure a serem os cabeças de cartaz. Mas as caras conhecidas não se ficaram só pelo espaço que lhes é destinado e saltaram para o meio dos espetadores para tirarem fotos a partir de vários locais do recinto. TEXTO: N-TV