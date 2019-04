Famosos que conseguiram esconder que se tinham casado

Sara Oliveira Hoje às 15:54, atualizado às 15:55 Facebook

Numa época em que nas redes sociais se abre a cortina da vida quotidiana, ainda há quem consiga manter momentos especiais longe dos olhares públicos.

Foi o caso recente da apresentadora Sílvia Alberto, que omitiu o casamento com Íñigo Maria-Tomé Pérez, realizado a 26 de fevereiro deste ano, em Lisboa, até ser descoberto pela Imprensa. Isto porque a certidão que o confirma é pública e acessível a quem a quiser requerer num cartório nacional. A apresentadora da RTP, na verdade, também não escondeu a aliança tradicional que passou a exibir no anelar da mão esquerda e que sela o compromisso oficial com o pai do filho, Pedro, de dois meses e uma semana.

Helena Costa também optou por esconder durante alguns meses que já era uma mulher casada. A cerimónia pelo Registo Civil aconteceu a 23 de julho do ano passado, mas só em meados de janeiro é que a atriz partilhou a novidade no blogue que tem. Não tardou a revelar a gravidez de gémeas, fruto do casamento com o empresário Frederico Formigal.

Discreto no namoro, foi também no anonimato que Salvador Sobral disse o "sim" à atriz franco-belga Jenna Thiam, no final de 2018.

Já a atriz Jessica Athayde casou em segredo com o fotógrafo Gonçalo Claro, em fevereiro de 2016, em Bali, Indonésia, mas não tardou a contar (quase) tudo a pretexto de uma produção para a revista "Vogue".

Em 2009, foi a vez da jornalista Clara de Sousa juntar apenas alguns amigos para se casar com André Marques, após um curto namoro. Enviou depois uma mensagem a algumas pessoas do círculo mais próximo, a anunciar fazer "parte do clube das casadas!".

Neste campo e em outros que respeitam à intimidade, cada um sabe da sua vida por cá e lá fora, não faltando exemplos internacionais para somar. Entre eles, os casais Gisele Bünd-chen e Tom Brady, Beyoncé e Jay-Z, Ed Sheeran e Cherry Seaborn ou Miley Cyrus e Liam Hemsworth.