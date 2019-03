Fanny recorda bullying: "Até mandavam que me matasse"

Delfim Machado Hoje às 19:18 Facebook

Fanny sofreu bullying por causa do peso. Cirurgias ajudaram.

A participação de Fanny Rodrigues na segunda edição da "Casa dos segredos" fez com que ainda hoje as pessoas a abordem na rua com elogios, mas a "belle portugaise" sofreu muito com a mediatização e foi alvo de bullying nas redes sociais. "Era popota isto, gorda aquilo, balofa, a tua mãe devia ter tido um aborto... Até mandavam que me matasse... Ouvi coisas horríveis. Quer dizer, li, porque na cara ninguém me dizia", recorda.

Aos 27 anos, Fanny é uma mulher muito diferente da jovem de 19 que participou no reality show. Continua divertida e frontal, mas agora tem a estabilidade profissional com a loja de roupa de Vale de Cambra e a solidez de uma vida em família com os dois amores: o namorado João Almeida, jogador da Ovarense de 26 anos, pai do filho Diego, quase a completar dois anos.

Foram eles que ajudaram Fanny a ultrapassar os momentos difíceis e as críticas negativas que duraram até há bem pouco tempo. "Aprendi com o João a só dar importância aos comentários positivos", revela a jovem, antes de desabafar que "a família é a base de tudo".

Apesar de terem passado oito anos desde que apareceu pela primeira vez em televisão, a Fanny diz-se "muito grata" por ainda sentir o carinho das pessoas. Quanto aos críticos, "vão sempre existir" porque "se estás gorda é porque estás gorda, se estás magra é porque estás magra", ilustra.

A recuperar

Recentemente, Fanny surpreendeu os seguidores do Instagram com o anúncio de que tinha sido submetida a duas cirurgias de redução de peso. Duas semanas depois da operação, foi rainha do Carnaval de Nespereira, em Guimarães, onde falou ao JN: "Ainda estou inchada na zona abdominal e devia estar em repouso, mas não consigo estar parada. Também tenho a sorte de conseguir recuperar bastante rápido".

O aumento do peso foi mais sentido depois da gravidez. O filho Diego foi, mais do que a participação na "Casa dos segredos", o grande momento de viragem da vida. "Tenho de dizer aquela frase cliché que é só sabermos o que é amor quando se é mãe".

Gostava de ser repórter de rua na televisão

Apesar de ter na loja o principal meio de sustento, Fanny não rejeitaria um regresso à televisão: "Claro que tenho o sonho da televisão e, apesar de não ter formação, tenho a noção de que consigo chegar às pessoas". De parte está a participação em reality shows, com os quais já não se identifica como participante, mas gosta de ser repórter de rua: "Eu gosto mesmo é de estar em contacto com as pessoas, identifico-me como repórter de rua, como já fiz no "Secret story", no "Mais vale à tarde do que nunca" e no "Juntos à tarde".