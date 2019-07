Fãs rendidos. Carolina Deslandes dança com o filho

NTV Ontem às 21:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Carolina Deslandes encantou, esta sexta-feira, os milhares de fãs ao publicar no perfil de Instagram um vídeo no qual dança com um dos filhos. É ao som de Cesária Évora que a cantora de “Avião de Papel”, entre outros êxitos, dança com Benjamim, ao colo, na sala de casa. Mas o rapaz pede por mais e não fica satisfeito quando a música acaba. “Quando paras de dançar Cesária, o teu filho grita logo por mais. Já em estágio para o concerto de Odivelas hoje. Quem vem?” pergunta Carolina Deslandes. Os fãs mostraram-se encantados com o vídeo: “É porque gosta de […]