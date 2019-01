Fatima Ali, estrela do "Top Chef", morre aos 29 anos

JN Hoje às 15:14 Facebook

Twitter

Partilhar

A paquistanesa Fatima Ali, que foi votada pelos fãs do programa de cozinha "Top Chef" como a favorita da temporada 15, morreu na sexta-feira, na casa da família, em San Marino, Califórnia. Tinha 29 anos e lutava contra um tumor ósseo raro.

Ali participou na 15.ª temporada do norte-americano "Top Chef", que foi para o ar em 2017, e, apesar de ter ficado em sétimo lugar, era a preferida dos fãs daquela edição, de acordo com o "The New York Times".

Foi durante a sua participação na competição de culinária, que Ali anunciou ter sido diagnosticada com sarcoma de Ewing, um tumor que afeta os ossos e tecidos moles. Fez quimioterapia e submeteu-se a uma cirurgia, em janeiro de 2018. Um mês depois, escreve a CNN, os médicos declararam que estava livre do cancro, mas em outubro, Fatima revelou que a doença estava de volta e em força. Meses depois, o tumor acabou por levar a melhor.

Ali relatou a batalha contra o cancro nas redes sociais, intercalando imagens dos tratamentos e do hospital, com fotos daquilo que mais gostava de fazer: comer e cozinhar.

"Estamos profundamente tristes em partilhar a noticia de que Fatima Ali perdeu a sua corajosa batalha contra o cancro. Os nossos pensamentos estão com a família e os amigos neste momento", escreveu a produtora do programa "Top Chef", no Instagram, sublinhando que o público "se apaixonou não só pelos dotes culinários" de Fatima, como também "pela sua personalidade e coração".