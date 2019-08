Fátima Campos Ferreira e a luta contra o cancro: “Tive uma depressão”

NTV Hoje às 13:00, atualizado às 13:19 Facebook

A jornalista da RTP1 falou, pela primeira vez, da luta contra o cancro da mama, há três anos. E assume que teve “uma pequena depressão”. Fátima Campos Ferreira esteve na manhã desta segunda-feira no programa de Cristina Ferreira, na SIC, e abordou a luta contra o cancro da mama, há três anos. “Fiquei nas mãos de Deus e coincidiu com a morte dos meus pais. Atravessei uma pequena depressão porque foi muita coisa junta”, começou por admitir a apresentadora do programa “Prós e Contras” (RTP1). View this post on Instagram Fátima Campos Ferreira ❤️ @oprogramadacristinasic A post shared by Cristina […]