Fátima Lopes recomenda aos seguidores que façam Ioga

NTV Hoje às 17:30, atualizado às 17:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Fátima Lopes está completamente rendida à prática do Ioga e, esta terça-feira, recomendou aos seguidores que experimentem. Aos 50 anos, a apresentadora da TVI continua a viver cada dia com a energia de sempre. O segredo? Fazer uma sessão de Ioga assim que se levanta da cama para começar o dia com o pé direito. “Iniciar o dia a fazer Ioga é, para mim, começar em grande”, começou por confessar a comunicadora do quarto canal no perfil de Instagram num texto em que aproveitou para fazer publicidade. View this post on Instagram Iniciar o dia a fazer Yoga é, para […]