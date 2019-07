Fátima Lopes revela preocupação com o ambiente

NTV Hoje às 14:00, atualizado às 14:15 Facebook

A apresentadora da TVI está a aproveitar as férias para se dedicar às causas ambientais. Fátima Lopes começou a fazer compostagem e diz que “o planeta agradece”. Feliz no campo. Têm sido assim os últimos dias da apresentadora do programa da TVI “A Tarde É Sua”, que está de férias. Para se entreter, Fátima Lopes tem-se dedicado a diversas atividades, entre as quais a compostagem, um processo biológico através do qual os microrganismos transformam a matéria orgânica (folhas, papel, restos de fruta e hortaliças) numa substância semelhante ao solo – o composto. O ambiente beneficia. “Este ano comecei a fazer […]