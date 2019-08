Felipa Garnel celebra 19 anos de casamento

NTV Hoje às 14:50, atualizado às 15:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Felipa Garnel e Nuno Lobo Antunes trocaram alianças há precisamente 19 anos e a data foi assinalada pela antiga apresentadora nas redes sociais. A sucessora de Bruno Santos e nova diretora de programas da TVI, de 54 anos, assinalou o 19º aniversário de casamento com Nuno Lobo Antunes, de 64, com um agradecimento e uma fotografia partilhada na conta de Instagram. “19 anos azuis… Obrigada meu amor”, escreveu na descrição da publicação. View this post on Instagram 19 anos azuis… Thank you my love💙 #arrabida #portugal A post shared by Felipa Garnel (@felipagarnel) on Aug 17, 2019 at 6:04am PDT […]