Felipa Garnel diz adeus às férias no melhor sítio lugar de Portugal

Felipa Garnel despediu-se, esta sexta-feira, das suas férias e está pronta para regressar ao trabalho na TVI como diretora de programas da estação. Depois de ter sido anunciada como sucessora de Bruno Santos, que esteve oito anos ao serviço da TVI, a antiga diretora da revista “Lux” diz adeus às férias em família para abraçar o novo projeto. No perfil de Instagram, Felipa Garnel publicou um conjunto de fotografias em jeito de rescaldo das férias. Sem revelar o local onde esteve a descansar, a comunicadora afirmou que é o “melhor sítio de Portugal”. View this post on Instagram Fim das […]