Felipe VI repreende Letizia em público

Letizia foi repreendida pelo rei Filipe VI de Espanha após ter quebrado o protocolo, durante uma receção oficial na residência real de Madrid. A rainha consorte atrasou a cerimónia em que estava a participar com o seu marido por ter demorado muito tempo a falar ao militar que estava de plantão na porta. Mas os erros não ficaram por aqui. Quando Letizia se aproximou do local determinado colocou-se à esquerda do rei de Espanha, quando o protocolo obriga a que fique à direita. Rapidamente, foi corrigida por Filipe, que estava visivelmente desagradado. O momento foi registado pelas câmaras de vídeo […]