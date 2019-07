Feliz no paraíso. Liliana Campos mergulha nas águas do Adriático

NTV Hoje às 18:20, atualizado às 18:51 Facebook

A apresentadora da SIC continua a viagem pelos Balcãs e mergulhou no mar Adriático. Depois de Dubrovnik, na Croácia, o golfo que separa a Itália dos países vizinhos foi o local eleito por Liliana Campos. Uma cor única. É assim o Mar Adriático, que banha o Leste de Itália e o Oeste das Balcãs. Aproveitando a passagem pela Croácia – visitou Dubrovnik -, a apresentadora do programa da SIC “Passadeira Vermelha” fez mais alguns quilómetros e entrou numa água cujas cores são difíceis de igualar. “Mar verde esmeralda, mesmo ao lado de um Mar azul turquesa!” escreveu Liliana Campos no […]