Férias em família. Depois da separação, Fernanda Serrano mostra-se carinhosa com a filha mais nova

Fernanda Serrano está de férias com a família no Algarve, a primeira vez, há décadas, sem o ex-marido, Pedro Miguel Ramos. A atriz tem ultrapassado a separação com o carinho dos filhos. Como vai sendo habitual ano após ano, a intérprete da novela da TVI “Amar Depois de Amar” escolheu Albufeira, no Algarve, para uns dias de descanso depois das gravações. Separada, recentemente, do empresário Pedro Miguel Ramos, Fernanda Serrano rumou com os filhos para o Sul do país e tem mimado os menores, o que lhe permite ultrapassar o divórcio. “Miúdas giras de férias a namorar! Bom diaaaaaaaaaa”, escreveu […]