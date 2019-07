Férias em família. Mafalda Teixeira de biquíni no meio da Natureza

NTV Hoje às 15:15, atualizado às 15:38 Facebook

Mafalda Teixeira arrumou as malas, pegou na família e arrancou até ao Zmar Eco Experience, na Zambujeira do Mar. A atriz não perdeu tempo em vestir o fato de banho. As temperaturas quentes que se fazem sentir em Portugal obrigaram a companheira do cantor Kapinha a ir à praia apanhar banhos de sol, enquanto desfruta da companhia da sua família. Entre brincar com o seu filho, Gabriel, ler livros na companhia da sua mãe e descansar, Mafalda Teixeira arranja sempre tempo para atualizar os internautas que segue a sua conta de Instagram. “Já estamos no Zmar para uns dias passados […]