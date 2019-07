Férias. José Carlos Pereira ruma ao Algarve com o filho

NTV Hoje às 12:54, atualizado às 13:24 Facebook

José Carlos Pereira entrou de férias. O ator e médico fez as malas e viajou para o Algarve com o filho, Salvador. Juntos e felizes. Zeca e Salvador estão no Algarve de férias. Pai e filho rumaram ao Sul do país neste fim de semana e instalaram-se, como habitualmente, na Praia do Cabeço, junto ao Sem Espinhas Natura Beach, que é a segunda casa do ator da SIC, uma vez que José Carlos Pereira costuma ser a imagem deste espaço nos verões. Já no areal, Salvador está sentado ao colo do pai, divertido e a comer uma das iguarias deste […]