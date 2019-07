Fernanda Serrano aparece pela primeira vez em público depois do divórcio

NTV Hoje às 19:00, atualizado às 19:07 Facebook

Uma festa para esquecer a amargura da separação de Pedro Miguel Ramos. Fernanda Serrano foi uma das rainhas da noite do evento da TVI que reuniu no Algarve as caras mais conhecidas da estação. Recentemente separada do empresário Pedro Miguel Ramos, a atriz Fernanda Serrano teve a sua primeira aparição pública depois do divórcio na festa de verão da TVI, que decorreu este sábado na discoteca Lick, em Vilamoura, no Algarve. Com um “look” preto com algumas transparências, a intérprete da novela “Amar Depois de Amar” foi uma das mulheres mais elegantes da noite. View this post on Instagram Ontem […]