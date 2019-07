Fernanda Serrano desfruta de férias em águas paradisíacas

NTV Hoje às 12:30, atualizado às 12:42 Facebook

Após ter apresentado o programa “A Tarde É Sua” (TVI) na ausência de Fátima Lopes e terminado as gravações de “Amar Depois de Amar”, Fernanda Serrano decidiu aproveitar alguns dias de férias. A atriz não revelou o local para onde viajou, no entanto, partilhou nas redes sociais que se encontra a descansar em águas paradisíacas. “Miúda no Paraíso”, escreveu Fernanda Serrano na descrição da fotografia publicada na conta de Instagram. View this post on Instagram Miúda no Paraíso! #happygirl #lovelife A post shared by Fernanda Serrano (@fernandaserranooficial) on Jul 15, 2019 at 7:13am PDT A publicação gerou vários comentário de […]