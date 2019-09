Fernanda Serrano e Fátima Lopes lamentam morte de Eduardo Beauté

NTV Ontem às 22:00 Facebook

Assim como vários famosos, Fernanda Serrano e Fátima Lopes reagiram, nas redes sociais, à morte de Eduardo Beauté. Após Luís Borges anunciar a morte do cabeleireiro português, Fernanda Serrano recorreu ao Instagram, no domingo, prestar uma última homenagem a Eduardo Beauté. “Leva este beijo meu… Foste a pessoa com o coração mais doce que conheci na vida. Obrigada por tudo”, escreveu na descrição da publicação a amiga e madrinha de um dos três filhos do “hairstylist”, em comum com o ex-marido Luís Borges. View this post on Instagram Leva este beijo meu… Foste a pessoa com o coração mais doce […]