Fernanda Serrano já é divorciada

JN Hoje às 18:48 Facebook

Twitter

Partilhar

A atriz Fernanda Serrano e o empresário Pedro Miguel Ramos estão oficialmente divorciados. Os papéis para o fim do casamento, que durou cerca de 15 anos, foram assinados a 7 de maio.

A ação transitou em julgado no tribunal de Almada, mas a decisão foi proferida pelo Tribunal Judicial Comarca de Lisboa a 17 de junho, poucos dias depois a atriz anunciar o fim do casamento.

Fernanda, que abdicou do apelido "Ramos", e Pedro Miguel têm quatro filhos: Caetana, de quatro anos, Maria Luísa, de dez, Laura, de 11, e Santiago, de 14, havendo acordo na regulação do poder paternal.

"Não existem essas tais fórmulas e explicações matemáticas, quem me dera que as houvesse", sublinhou a atriz, de 45 anos, a Manuel Luís Goucha, depois de anunciar a separação. "Não me lembro de algum dia eu ter dito: "eu desisto". Não quero que esse dia chegue", acrescentou.

A separação foi, segundo disse, uma decisão "necessária" mas "delicada". E inicialmente não aceite por Pedro Miguel Ramos que ainda tentou a reconciliação.