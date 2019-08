Fernanda Serrano orgulhosa pela filha estar a aprender surf

NTV Hoje às 16:00, atualizado às 16:06 Facebook

Fernanda Serrano mostrou-se completamente “babada” pela sua filha estar a ter aulas de surf. O orgulho é tanto que a atriz partilhou o momento com os fãs. A intérprete da TVI utilizou o perfil de Instagram para mostrar aos seguidores que não perde uma oportunidade de estar com os seus filhos e apoiá-los nas atividades que eles tanto gostam. Desta vez, a profissional do quarto canal publicou uma fotografia da sua filha a ter lições de surf. “Quem tem uma miúda linda surfista, tem tudooooooooooooooooo! Bom Sábado. Boa praia. Bom trabalho. Boas férias! Bom tudo”, escreveu. View this post on […]