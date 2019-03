Fernando Alvim e Beatriz Gosta falam de sexo no Eros Porto

Sara Oliveira Hoje às 18:02 Facebook

Salão Erótico na Exponor abre esta quinta-feita. Aposta nova é nas conversas.

Mais transversal e sem filtros, até domingo, o Eros Porto 2019 dominará as atenções na Exponor, em Matosinhos, com uma aposta maior nas "Sex(y) talk". No espaço de conferências, as conversas prometem ser "como as cerejas" e levarão ao palco caras conhecidas da TV. A youtuber, e repórter do "5 para a meia-noite" na RTP1, Beatriz Gosta, entra em cena esta quinta-feira à noite, às 21.30 horas, para falar de sexo nas redes sociais, enquanto o sexólogo Fernando Mesquita, que fez parte do grupo de especialistas de "Casados à primeira vista", ensina a livrar-se de relações tóxicas.

E será que as "fake news" chegaram ao sexo? No domingo, o apresentador Fernando Alvim promete mostrar "toda a verdade por detrás de tanta mentira", numa abordagem bastante atual. O direito à educação sexual (fruto da parceria com a Associação para o Planeamento da Família) e a sexualidade das pessoas com deficiência também serão temáticas abordadas, numa programação bastante diversificada.

Mais espectáculos gratuitos

Ao longo de quatro dias, a organização promete "mais espectáculos gratuitos e abertos", ou seja, "só uma área é paga para além do bilhete, onde se pode assistir à gravações de um filme porno".

Pela primeira vez, haverá ainda um palco lésbico, "com alguns espectáculos mais explícitos do que outros". Destaque ainda para a presença da atriz brasileira de filmes para adultos Dunia Montenegro que é já assídua no salão erótico que vai já na sétima edição. Os shows de pole dance, não só com mulheres, também prometem cativar os visitantes, até porque se assume como arte na fusão da dança com a ginástica, sempre com poses sensuais.