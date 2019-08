Fernando Couto vai ser pai pela quinta vez aos 50 anos

NTV Hoje às 16:50, atualizado às 17:20 Facebook

Fernando Couto revelou, nas redes sociais, que vai ser pai pela quinta vez, aos 50 anos, e assim aumentar a família. O antigo futebolista do FC Porto anunciou a novidade através de uma fotografia na qual surge ao lado da mulher, Marta Alves Couto, e do filho, Manuel, de quase 4 anos, partilhada no Instagram. “A família aumenta”, escreveu na descrição da publicação. View this post on Instagram A família aumenta 😍 A post shared by Fernando Couto (@fernandocouto_official) on Aug 2, 2019 at 6:03am PDT Fernando Couto tem ainda três filhas: Francisca, Leonor e Inês, fruto do casamento anterior. […]