Fernando Mendes espalha magia em jogo de beneficência

Fernando Mendes participou no Jogo das Estrelas Ricardinho vs Luís Amado, em Oliveira de Azeméis. O apresentador da RTP mostrou os seus dotes futebolísticos. O comunicador, que apresenta o concurso televisivo “Preço Certo”, da RTP1, fez parte das várias caras conhecidas que integraram as duas equipas que se defrontaram num encontro de cariz amigável. “Como o mercado de transferências ainda está fechado, decidi colocar umas imagens do Jogo das Estrelas Ricardinho vs Luís Amado, em Oliveira de Azeméis”, começou por escrever Fernando Mendes, em jeito de brincadeira, no perfil de Instagram. “Aqui com o melhor do mundo, o grande Ricardinho. […]